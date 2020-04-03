Набиуллина допустила рост безработицы из-за мер против коронавируса

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что осуществление мер против распространения COVID-19 среди жителей Российской Федерации может привести к росту безработицы. Но точные прогнозы пока давать рано.

Из-за возможности возникновения проблем правительство занялось разработкой мер для защиты представителей малого и среднего бизнеса. Новые действия должны будут защитить граждан от потерь. Речь идет о кредитных отсрочках, финансовой поддержке, понижении налоговой нагрузки.

Набиуллина отметила также, что «выходной» апрель может стоить экономике РФ полтора-два процента ВВП. Итоговый результат будет зависеть от длительности ограничительных мероприятий. При этом стопроцентно выигрышных советов для жителей России нет, а деньги нужно тратить обдуманно, сообщает Пятый канал.