На жительницу Алтая, которая ела собак, завели уголовное дело

В июне этого года одна из жительниц деревни Зеленая Дубрава в Рубцовском районе умертвила двух щенков с целью употребления их в пищу – сделала шашлык. Об этом пишет «КП».

Сосед тайком снял на видео, как женщина убивает и разделывает одну из собак, после чего пожаловался на живодерку в полицию.

«Нам крики щенят, как мольбы о помощи, теперь до конца дней будут сниться», – рассказали местные жители.

На днях стало известно, что органы возбудили уголовное дело по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными». 64-летнюю женщину подозревают в применении садистских методов.

Очевидец отметил, что злоумышленница сначала пыталась умертвить животное ножом, а когда это не получалось, потому что собака кричала и вырывалась, брала кувалду и наносила несколько ударов.

Сама пенсионерка говорит, что ест собачатину, потому что считает это мясо полезным для здоровья.