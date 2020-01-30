На Ямале прохожие спасли школьника от своры собак

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Школьник шел домой после уроков по территории населенного пункта Аксарка в ЯНАО. Именно в это время на него накинулась свора собак. Момент нападения был заснят на видео. При просмотре можно заметить, как три пса просто играют друг с другом. Но позднее они бросаются на ребенка, который идет мимо них.

Парень сперва попытался убежать от животных, однако агрессивно настроенные псы повалили его на землю. Все могло бы закончиться очень печально, однако прохожие не дали собакам причинить вред ребенку. Местные жители, вовремя подоспев, отогнали свору, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что школьник в результате нападения травм не получил. По факту инцидента ведется расследование. Известно, что бродячих псов среди совершивших нападение нет.

Видео: РЕН ТВ