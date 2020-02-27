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На видео попала смертельная поножовщина около магазина в Сочи

Ночью с 25 на 26 февраля в Сочи был убит 30-летний мужчина. ЧП случилось на улице Ульянова, рядом с магазином. Момент убийства был заснят на видео.

При просмотре контента становится ясно, что мужчина был убит во время драки. На кадрах можно заметить, как один из конфликтующих наносит другому ранения ножом. Следователи отметили, что потерпевший был ранен как минимум 10 раз. После разборки преступник сбежал с места ЧП.

По факту трагедии было заведено уголовное дело. Ведется расследование и розыск подозреваемого, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ

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