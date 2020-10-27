На Урале смягчили приговор педофилу, который трогал девочек ниже пояса

Свердловский областной суд смягчил приговор 21-летнему жителю Екатеринбурга Владиславу Комарову, которого ранее признали виновным в двух нападениях на школьниц. Об этом пишет «КП».

Первой жертвой педофила стала 13-летнюю девочка. Инцидент произошел в апреле в поселке Совхозный. Злоумышленник проследил за ней вплоть до самого подъезда, где в итоге и напал сзади. Он закрыл рукой рот девочки, чтобы та не смогла позвать на помощь, и стал трогать ее ниже пояса.

Спустя неделю молодой человек приметил вторую жертву в автобусе, а потом вышел вместе с девочкой на остановке «Академгородок». Сценарий нападения остался прежним.

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Изначально суд назначил педофилу 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а также 2 года ограничения свободы. В ходе рассмотрения апелляции суд высшей инстанции смягчил наказание.

В итоге приговор изменен на 13 лет лишения свободы и 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Комаров признал свою вину лишь в одном из эпизодов.