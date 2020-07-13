На Урале сломали челюсть переодевавшему плавки на глазах детей мужчине

На реке Нейва под Алапаевском местному жителю сломали челюсть, за то, что он переодевал плавки на глазах у детей. Об этом сообщает tagilcity.ru
Сообщается, что инцидент произошёл 8 июля. Молодой человек по имени Сергей купался на пляже вместе со знакомыми. Собираясь домой, он отошёл за машину и начал переодевать плавки. В этот момент мимо проезжал автомобиль «Нива». Его водитель остановился и несколько раз ударил Сергея ногами, в том числе и в лицо. Сообщается, что в «Ниве» было двое детей и их отец возмутился поведением пострадавшего.
В результате избитый получил перелом челюсти, сотрясение мозга, также врачи зафиксировали временную потерю памяти.
Сотрудники полиции проводят проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.
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