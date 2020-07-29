На Урале школьники избили сверстницу и засняли это на камеру

Два мальчика и две девочки набросились на свою ровесницу в Красноуральске и жестоко побили ее. Процесс избиения был заснят детьми на камеру.

Избиение было совершено после того, как 13-летняя девочка-подросток оскорбила в соцсети одну из нападавших. Обиженная школьница решила наказать оппонентку вместе с друзьями.

На снятом во время избиения видео можно заметить, что пострадавшую девочку бьют все участники конфликта. Они наносят потерпевшей удары пуками, ногами, а также таскают за волосы.

По данным правоохранителей, в результате нападения избитая сильно не пострадала. Нападавших уже поставили на учёт, их родителям выписали протоколы, сообщает Лента.