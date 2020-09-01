На Урале школьница и ее друг покончили с собой из-за несчастной любви – СМИ

Двое подростков покончили с собой в помещении заброшенной фермы. Об этом пишет портал «Znak.com» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник в селе Губернское Челябинской области. Сообщается, что 17-летняя девочка училась в 11 классе, 18-летний юноша — в техникуме.

По предварительной информации, парень и девушка встречались. Однако у молодого человека была судимость за кражу. Родители школьницы были против общения детей. Тогда они пошли в здание заброшенной фермы и совершили самоубийство, оставив предсмертные записки.

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Старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков пока не комментирует информацию.