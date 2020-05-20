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На Урале погиб ребенок, играя с друзьями в «собачью смерть»

Никита Брыкин
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Следователи проводят проверку по факту смерти 10-летнего ребенка в поселке Трубный в Сосновском районе Челябинской области. Об этом пишет портал «Znak.com».

Трагедия произошла вечером 19 мая. Тело ребенка с обмотанным вокруг шеи буксировочным тросом, прикрепленным сверху к металлической конструкции, нашли во дворе дома.

По предварительной версии, мальчик играл с друзьями в так называемую «собачью смерть». Речь идет о том, чтобы придушить человека до уровня кратковременной потери сознания. Конструкция на шее ребенка оказалась затянута слишком сильно.

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