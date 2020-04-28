На Урале осудят депутата, застрелившего жену на глазах детей

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В Челябинский областной суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего депутата поселка Локомотивный. Его обвиняют в убийстве жены с особой жестокостью. Об этом пишет «Российская газета».

В прокуратуре сообщили, что в ночь на 21 августа прошлого года нетрезвый мужчина поссорился с супругой и выстрелил в нее из охотничьего ружья в присутствии двоих детей в возрасте трех и 12 лет.

Уточняется, что 12-летний сын пытался спасти мать, схватившись руками за ствол ружья, однако мужчина умышленно произвел в лежащую на полу потерпевшую выстрелы из ружья. Женщина скоропостижно скончалась.

При этом злоумышленник поспешил скрыться с места преступления, оставив тело матери в доме с малолетними детьми. Вскоре он добровольно сдался полиции.

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