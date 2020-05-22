На Урале мужчина убил любовницу и уснул на скамейке

21 мая 44-летний мужчина жестоко зарезал свою любовницу и уснул. Инцидент произошел в Каменске на Урале.
Мужчина поругался со своей 47-летней возлюбленной и стал доказывать ей, что он прав. В споре он перешел границу: схватил нож и нанес им два удара своей любимой. Раненая сразу скончалась. Убийца вызвал правоохранителей и пошел на улицу.
Там он употребил алкоголь и уснул на скамейке. Прохожие заметили кровь на одежде мужчины и вызвали медиков. В итоге гражданин был задержан. по факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Регион online».
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