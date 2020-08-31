На Урале мужчина без причины убил двух девушек

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении 34-летнего инженера Алексея Александрова, который обвиняется в убийстве двух девушек. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел на склоне Уктусских гор в конце августа 2018 года. Жертвами стали две молодые девушки, одна из которых умерла от огнестрельных ранений на месте, а другая – в больнице через несколько дней. Подозреваемого задержали в декабре 2019 года.

Злоумышленник обвиняется в убийстве двух человек из хулиганских побуждений, то есть беспричинно. Мужчина заявил, что признает вину, но показания даст в конце слушаний.

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В ходе допроса Александров пояснил, что ранее присмотрел эту площадку для совершения убийства, а личность убитых для него не имела значения.