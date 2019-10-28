На Урале мать ушла из дома и обрекла младенца на голодную смерть

В пятницу, 25 октября, жительница Златоуста обнаружила в квартире дома на улице Машиностроителей тело бездыханное тело 9-месячного внука. Об этом пишет Первый областной.

По предварительным данным, в понедельник мать погибшего ушла из дома, оставив двух малышей без присмотра. Женщина вернулась домой только в среду и увидела, что младенец скончался. После этого она поспешила покинуть помещение.

Произведенное вскрытие показало, что смерть малыша не носила криминального характера: он умер от голода. Старший сын и дочь женщины после были отправлены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Проводится проверка.