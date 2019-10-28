На главную Новости мира На Урале мать ушла из дома и обрекла младенца на голодную смерть
Новости мираПроисшествия

На Урале мать ушла из дома и обрекла младенца на голодную смерть

В пятницу, 25 октября, жительница Златоуста обнаружила в квартире дома на улице Машиностроителей тело бездыханное тело 9-месячного внука. Об этом пишет Первый областной.

По предварительным данным, в понедельник мать погибшего ушла из дома, оставив двух малышей без присмотра. Женщина вернулась домой только в среду и увидела, что младенец скончался. После этого она поспешила покинуть помещение.

Произведенное вскрытие показало, что смерть малыша не носила криминального характера: он умер от голода. Старший сын и дочь женщины после были отправлены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Проводится проверка.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Татарстане годовалый малыш получил смертельные травмы в ванной

Эмили Ратаковски полностью обнажилась для поклонников

Екатерина Климова похвасталась снимком без макияжа