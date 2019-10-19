На Сахалине власти открыли аллею с поролоновыми русалками за 500 тысяч

В населенном пункте под названием Новое на территории Макаровского района Сахалинской области власти провели торжественное открытие школьной аллеи. На благоустройство места было выделено полмиллиона рублей. Деньги предоставили из бюджета региона, сообщает Знак.

Сообщается, что аллею украсили самодельные поролоновые русалки, лебеди, а также озеро из ткани. По данным местной администрации, во время облагораживания территории специалисты вырубили 70 старых деревьев, а затем высадили 73 березы и 53 кустарника. Кроме того, были организованы 5 площадок для отдыха (на них разместили лавочки, урны, кашпо для цветов и малые архитектурные формы в виде львов).

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поспешил ответить на критику благоустройства аллеи. Чиновник представил смету сделанных работ, а также оправдался в своем канале в соцсети Телеграм.

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«На благоустройство аллеи действительно выделили 500 тысяч рублей. Но спешим заверить, что ни на русалку, ни на лебедей, ни на других сказочных персонажей, которые вызвали столько шума, бюджетных денег потрачено не было. Все это школьники сделали своими руками. Так сказать, как могли и от чистого сердца», — заявил Лимаренко.

Фото: телеграм-канал limarenko_official