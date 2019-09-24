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На Сахалине пьяная автоледи едва не угробила детей

Полицейские начали проверку по факту грубого задержания 50-летней жительницы Сахалина.

Сообщается, что стражи порядка задержали мать за нарушение правил перевозки детей. Известно, что один из малышей сидел у нее на коленях, а второй не был пристегнут специальным устройством.

Кроме того, женщина была пьяна. Она отказалась предоставить водительское удостоверение и оказала активное сопротивление при задержании – женщина начала нецензурно оскорблять полицейских. В отношении нарушительницы составлены административные протоколы, пишет Ридус.

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