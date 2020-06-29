На Сахалине медведь покусал за ноги залезшего на дерево мужчину

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Порталу «Sakh.com» стало известно об инциденте, жертвой которого стал мужчина в Поронайском районе на Сахалине.

Накануне днем возле заброшенного аэродрома в селе Леонидово мужчина шел по грунтовой дороге в лесу. Его увидел медведь, который подбирал разбросанные там рыбные отходы. В какой-то момент агрессивное животное бросилось в сторону человека.

Сообщается, что мужчина залез на дерево. Медведь дотянулся до его ног и покусал их. Человек сильных травм не получил, его не госпитализировали. Вскоре зверя нашли и отстрелили.