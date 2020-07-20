На Кубани женщина-инвалид зарезала мужа

Женщина-инвалид из Краснодарского края убила супруга ударом ножа после того, как он заставил ее готовить в ночное время суток. ЧП случилось еще в апреле текущего года.

Мужчина пришел домой ночью. В момент возвращения он находился в состоянии алкогольного опьянения. его настроение было агрессивным. Гражданин резко и грубо призвал супругу готовить еду для него.

Кроме того, он стал оскорблять женщину, используя матерный слог. Инвалид сперва терпела унижение, однако позднее краснодарец стал хватать жену за шею и одежду. Тогда она замахнулась на обидчика ножом, но орудие угодило в грудь мужчины.

От полученного ранения пьяный мужчина умер. При этом женщина-инвалид созналась в совершении убийства и раскаялась. Расследование продолжается, сообщает Регион Онлайн.