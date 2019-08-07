На Кубани воры ограбили дом и подожгли, чтобы скрыть следы

Возбуждены уголовные дела в отношении грабителей. Инцидент произошел в доме в Калининском районе Краснодарского края.

Злоумышленники совершили преступление, пока хозяйка была в больнице. Они подожгли дом, чтобы замести следы преступления. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. По словам женщины, у нее украли ювелирные украшения и бытовую технику, пишет Регион Online.

Во время операции полиция арестовала трех мужчин в возрасте от 29 до 50 лет. Мужчинам грозит до восьми лет колонии.