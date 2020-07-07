На Кубани родственница задушила школьника из-за громкой музыки

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Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской на Кубани. Ее подозревают в причастности к пропаже 9-летнего мальчика, пишет РБК.

Сообщается, что ребенок пропал 10 мая 2019 года. По данным следствия, женщина была сожительницей его дяди. Мальчик пришел к ней домой в квартиру на улице Богатырской. При этом он громко слушал музыку. Женщина посчитала, что он «мог разбудить спавших детей». Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила ребенка.

После этого женщина скрыла следы преступления. Ей предъявили обвинение в убийстве, и поместили под стражу. Специалистам предстоит определить точную причину смерти мальчика.