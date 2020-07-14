На Кубани подростки изнасиловали и жестоко убили многодетную мать

В поселке Псебай в Краснодарском крае двое молодых людей изнасиловали и жестоко убили многодетную 40-летнюю женщину. Об этом пишет «МК».

Как рассказал представитель потерпевшей стороны, инцидент произошел в ночь на 14 мая 2018 года. Сообщается, что приятели, которым было 17 и 19 лет, надругались над многодетной матерью, после чего забили ее камнем по голове и задушили.

В ходе следствия также выяснилось, что до этого оба подростка совершили грабеж и кражу на территории региона.

В понедельник Третий апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на приговор двум молодым людям. Приговор Краснодарского краевого суда вступил в законную силу. Первый злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 19 лет, а второй – на 9 лет и 11 месяцев в колонию общего режима.