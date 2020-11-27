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На Кубани пенсионер жестоко расправился с семьей из-за наследства

Никита Брыкин

Пенсионер, учинивший жуткую расправу над женой и ее сыном, сейчас объясняется перед следователями. Инцидент произошел ранним утром 25 ноября в станице Павловской Краснодарского края, пишет «КП».

Причиной жестокой расправы стало наследство, которого в одночасье лишился мужчина. Во время разговора на кухне за завтраком мужчина узнал, что имущество супруга переписала на сыновей от первого брака. Ему не досталось ничего.

Это так сильно разозлило мужчину, что он тут же схватился за нож, что лежал на столе и перерезал женщине горло. На этом разъяренный мужчина не остановился. Он решил расправиться со всеми наследниками состояния. Злоумышленник ранил 43-летнего пасынка и убил ножом 44-летнего сына жены. Также он ранил супругу одного из них

Свидетелями расправы на улице Лукьяненко стали соседи семьи. Ранним утром они услышали крики на улице, выбежали посмотреть, что случилось.

«Парень кричал, молил о помощи. А в это время одна из соседок пряталась за машиной и снимала на камеру!» — рассказала соседка.

Останавливаться женщина побоялась – ей стало страшно, когда услышала выстрел, но она тут же схватила телефон и сообщила в полицию.

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