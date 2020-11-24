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Новости мираПроисшествия

На Кубани оправдали обвиняемого в убийстве ребенка

Никита Брыкин

Краснодарский краевой суд закончил рассмотрение уголовного дела по факту убийства ребенка. Присяжные вынесли обвиняемому оправдательный приговор, пишет портал «Вести».

Резонансный инцидент произошел в июне 2016 году в поселке Звезда, где пропала восьмилетняя девочка. Лишь в начале этого года на нескольких зданиях в соседнем селе были обнаружены надписи, которые сообщали о местонахождении ребенка. По подозрению в убийстве был задержан 63-летний мужчина.

Выяснилось, что девочка неоднократно забегала к нему во двор и мешала. Тогда мужчина взял молоток и нанес ей несколько ударов по голове, после чего вывез тело в поле. Подозреваемый признался, что оставлял на стенах знаки, которые укажут на место, где спрятаны останки.

Коллегия присяжных заседателей сочла события, которые представлены в обвинительном заключении, недоказанными. В итоге был вынесен оправдательный вердикт. Мужчина освобожден. Теперь суду предстоит вынести окончательный приговор.

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