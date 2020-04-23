На Кубани мужчина убил любовника жены на улице

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В Краснодарском крае осудили 38-летнего мужчину. Он 11 ноября прошлого года убил молодого любовника своей супруги.

Известно, что в день убийства обвиняемый вернулся домой из командировки. Жена сказала ему, что уходит на день рождения подруги, живущей рядом. Супруг отпустил женщину. Однако спустя некоторое время пошел за ней, чтобы вернуть домой. По пути он встретился с 22-летним любовником супруги. Началась драка. 38-летний гражданин ударил оппонента ножом, потерпевший умер на месте ЧП.

Убийца позвонил стражам порядка и сообщил о содеянном. После этого он скрылся. Его нашли позднее. Вину нападавшего доказали. Ему назначили семь с половиной лет колонии строгого режима, сообщает Регион Онлайн.

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