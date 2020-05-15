На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

За нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судья из ролика в Сети. Такое решение приняла квалификационная коллегия судей Кубани, пишет РИА Новости.
Ранее было опубликовано скандальное видео, на котором женщина произносит тост, называя себя «супертелочкой» и «сексуальной кошечкой». При этом она использует нецензурные эпитеты, описывая свои личные качества. Выяснилось, что героем видео стала мировая судья из Новокубанского района Краснодарского края.
Отмечается, что женщина нарушила закон о статусе судей и положений Кодекса судейской этики. Ее поведение умалило авторитет судебной власти и причинило ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram