На Камчатке мать утопила своих детей из-за измены

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Камчатский краевой суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в убийстве своих детей. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

По версии следствия, в прошлом году она поругалась с мужем из-за измены. После этого мать решила утопить двоих детей, а после совершить самоубийство. По словам очевидцев, она привязала к себе 5-летнего сына, взяла на руки полуторамесячную дочь и стала заходить в воду.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им удалось спасти женщину, а ее дети утонули. Злоумышленница получила 15 лет колонии. В момент преступления женщина осознавала опасность своих действий.