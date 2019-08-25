На фестивале «Таврида-АРТ» молодой человек сделал предложение своей девушке

На фестивале «Таврида-АРТ», который проходит в Крыму, молодой человек во время концерта сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она согласилась. Об этом сообщают «Невские новости».

«Парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей сделал предложение руки и сердца своей девушке», — рассказал представитель директора фестиваля Егор Лукьянчиков.

Также он отметил, что этому событию поспособствовала и атмосфера фестиваля, ведь когда человека со всех сторон окружает искусство и живописная природа — это создаёт романтическое настроение.