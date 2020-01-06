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На базе Жигулей: Уралец создал свой Кибертрак

На Южном Урале 26-летний мужчина создал свой Тесла Кибертрак. Уникальная машина собрана на базе ВАЗ-2107.

Создателем чудо-машины стал Александр Родионов. Он сделал кузов русского Кибертрака из недорогого гипсокартона, так как инспекторы ГИБДД посоветовали лучше не попадаться им на глаза на дорогах общего пользования на эксклюзивном транспортном средстве. Молодой человек потратил на сборку кузова КиберВАЗа 8 дней. При этом у машины есть тонированные окна, а также одна дверь, потому что сделать больше весьма проблематично.

С наступлением весны Родионов планирует разобрать КиберВАЗ, придав своим Жигулям стандартный вид (он тоже не совсем обычный: машина обклеена пленкой в виде 5-тысячных купюр и носит название «ЛямоВАЗ»). Еще один план – отправиться на Ладе в ОАЭ добравшись за 10 дней, сообщает cheltv.ru.

Фото: Антон Зубков, Виктор Завьялов

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