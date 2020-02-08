На автодороге М11 введен тариф для «передумавших»

Для автолюбителей, которые резко решили поменять маршрут следования и не проезжать по участку Петербург – Мясной Бор на федеральной автодороге М11 «Нева», придумали и ввели новый тариф.

Ранее разворот на 8-м участке «Петербург — Тосно» стоил 648 – 1 150 рублей. 7 февраля автомобилистам приготовили сюрприз: за тот же участок придется платить 16 – 50 рублей. Оплата зависит от дня недели и времени суток. При этом шоферу нужно за 60 минут успеть вернуться к пункту оплаты, через который они въехали на М11. Тот, кто этого не сделает, заплатит «по полной».

Отметим, что на 8-участке «Невы» есть лишь один разворот: он находится на 656-м километре. На 7-м участке Тосно — Мясной Бор можно развернуться на 576-м и 619-м километрах, сообщает speedme.