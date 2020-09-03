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МВД не поддержало онлайн-продажи спиртного

7info7

Продажи спиртного в интернете вновь откладываются. МВД подготовило негативный отзыв на поправки в законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», разработанные Минфином. Документ направлен замглавы министерства финансов Алексею Сазанову, а также в аппарат правительства. «Известия» ознакомились с ним.

Министерство внутренних дел сочло, что уже установленные для оборота алкоголя ограничения показали свою эффективность. МВД ежегодно фиксирует снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Например, в 2017-м их число упало на 14,1% (к 2016 году), в 2018 году — на 7%, в 2019 году — на 8%, за шесть месяцев 2020 года — на 2,4%.

Если же запрет на онлайн-продажи алкоголя будет снят, можно прогнозировать рост количества таких преступлений: легализация интернет-торговли спиртным сделает его более доступным. Это приведет к тому, что различные слои населения начнут активнее злоупотреблять алкоголем, сказано в документе. Также есть риски продажи спиртного несовершеннолетним. Источник в правительстве сказал «Известиям», что позиция МВД достаточно серьезная, она обоснована и подтверждена статистическими данными. Такой отзыв может заблокировать движение документа.

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В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что легализация нового канала продаж спиртного отвечает целям государственной политики: дистанционная торговля алкоголем уже активно идет, но находится в теневом сегменте. При этом в законопроекте Минфина заложены принципы контроля за этим видом деятельности.

В министерстве финансов пояснили, что к онлайн-реализации ведомство предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, продажи смогут идти только через их сайты. Доменные имена будут отражены в специальном реестре и расположены в зоне egais.ru под контролем Росалкогольрегулирования.

Ранее «Известия» писали о том, что для подтверждения возраста покупателей алкоголя в Сети предлагается использовать Единую биометрическую систему и сайт госуслуг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Трезвые мысли: МВД выступило против онлайн-продаж алкоголя

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