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Мужчины зверски надругались над девушкой за отказ другу

Алексей Агеев

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В Ялуторовске Тюменской области осудят троих мужчин, которые зверски изнасиловали 27-летнюю девушку. ЧП случилось13 апреля.

Друзья пригласили знакомую к себе в гости. Во время посиделок один парень предложил девушке секс, однако она категорически отказалась. Расстроенный тюменец подговорил друзей, и молодые люди поочередно жестоко надругались над жертвой.

После ЧП пострадавшая пошла в полицию и сообщила о случившемся. Правоохранители задержали 22-,24- и 26-летнего мужчин. За изнасилование они будут осуждены, сообщает «Регион online».

Ранее мы писали, что голый труп женщины обнаружили в лесу под Москвой

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