Мужчины зверски надругались над девушкой за отказ другу

В Ялуторовске Тюменской области осудят троих мужчин, которые зверски изнасиловали 27-летнюю девушку. ЧП случилось13 апреля.
Друзья пригласили знакомую к себе в гости. Во время посиделок один парень предложил девушке секс, однако она категорически отказалась. Расстроенный тюменец подговорил друзей, и молодые люди поочередно жестоко надругались над жертвой.
После ЧП пострадавшая пошла в полицию и сообщила о случившемся. Правоохранители задержали 22-,24- и 26-летнего мужчин. За изнасилование они будут осуждены, сообщает «Регион online».
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