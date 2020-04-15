Мужчины устроили бойню в московском «Дикси»

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Посетители одного из магазинов «Дикси» в столице устроили драку с работниками торговой точки. Об этом пишет РЕН ТВ.

ЧП произошло 14 апреля, с утра. Разборка попала в объективы камер видеонаблюдения. При просмотре контента можно заметить, как группа мужчин из шести человек устроила бойню с тремя сотрудниками «Дикси».

Драка проходила около стеллажей с алкоголем. Некоторые тары были разбиты, другие были похищены посетителями. Сейчас полицейские ведут розыск агрессивных мужчин.