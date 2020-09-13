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Новости мираПроисшествия

Мужчину вывезли в лес, ограбили и насиловали битой в Ленобласти

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на 41-летнего мужчину в городе Луга Ленинградской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 сентября. По предварительным данным, 42-летний и 30-летний местные жители напали на потерпевшего, запихнули его в машину и увезли в лес, где избили и пытались изнасиловать бейсбольной битой.

После этого у мужчины отобрали ключи от квартиры, деньги, телефон, серебряную цепочку, а также несколько ножей.

Также нападавшие грозились выложить видео издевательств над местным жителем в Сеть.

Злоумышленников задержали. Выяснилось, что безработные мужчины были ранее неоднократно судимы.

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