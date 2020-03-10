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Мужчину убили в собственном доме 8 марта

Женщина убила мужчину 8 марта в Казани. ЧП произошло в микрорайоне Царицынский Бугор. Погиб владелец одного из дачных домов, пишет Татарстан24.

По предварительной информации, убийство было совершено после того, как 61-летний хозяин дачи позвал в гости мужа и жену. Знакомые употребили спиртное и стали ругаться. Во время конфликта владелец дома получил смертельное ранение ножом. удар был настолько сильным, что ручка орудия сломалась, а лезвие застряло в теле потерпевшего.

Сперва на место ЧП прибыли гаишники. Они арестовали всех присутствовавших на «празднике» людей. 47-летняя женщина сразу заявила, что она не причастна к преступлению. В это время ее супруг был в наручниках. По предварительной версии, именно женщина расправилась с хозяином дачи. Расследование продолжается.

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