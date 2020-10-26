Мужчину до смерти забили битой и засунули в багажник в Петербурге

В Петербурге в багажнике такси нашли тело мужчины. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

В полицию обратились женщины, которые заметили драку возле одного из ресторанов города. По предварительным данным, мужчина ударил битой оппонента, после чего положил тело в багажник и уехал с места происшествия.

Вскоре автомобиль остановили правоохранители. Они обнаружили в салоне мужчину и женщину в неадекватном состоянии, рядом с ними лежала окровавленная бита. В багажнике был обнаружен труп и водительские права.