Мужчине проломили голову кастетом из-за конфликта в родительском чате

Жителя Волгограда жестоко избили из-за конфликта в родительском чате. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина незадолго до произошедшего якобы оскорбил сестру злоумышленника. Тот решил восстановить «справедливость», подкараулил «обидчика» и несколько раз ударил его кастетом по голове.

Все произошло прямо в отделении банка, где по счастливой случайности оказался реаниматолог, который оказал мужчине первую помощь до приезда врачей. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний мужчина. Подробности уточняются.