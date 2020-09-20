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Новости мираПроисшествия

Мужчина зверски убил и расчленил жену на глазах у маленького сына

Никита Брыкин

В московской квартире нашли расфасованные по пакетам останки женщины. Об этом пишет портал «Наш Брянск» со ссылкой на источники.

По предварительной версии, женщину убил собственный муж на глазах у их 6-летнего сына. Тревогу забили соседи пары, которые обратились в полицию с жалобой на подозрительный запах из их квартиры.

На место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили останки женщины, ее мужа в невменяемом состоянии и их маленького сына.

Предварительной установлено, что 48-летний злоумышленник расправился с 41-летней супругой в начале недели. По некоторым данным, мужчина убил супругу, заподозрив ее в неверности. Часть останков он вынес из квартиры.

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