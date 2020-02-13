Мужчина, забивший насмерть пожилых родственников, получил пожизненный срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей 47-летнему ранее судимому жителю Саратова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б», «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное с особой жестокостью) и пп. «в», «з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в квартире одного из домов, расположенных на улице Осипова города Саратова вместе с 45-летней женой, 91-летней бабушкой и 90-летним дедом. 24 ноября 2018 года в дневное время он вместе с супругой распивал спиртное. В процессе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные удары руками, ногами, а также фрагментом деревянной ножки от стула по голове, туловищу и конечностям, причинив закрытую черепно-мозговую травму, перелом локтевой кости и ряд других повреждений. Женщина попыталась укрыться от злоумышленника в комнате, где находились бабушка и дед нападавшего. Пожилые люди вступились за сноху. В ответ на это он нанес им множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей, затем сдавил руками шею пожилой женщины, перекрыв доступ воздуха. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 91-летней женщины, наступившую вследствие механической асфиксии. Двое других потерпевших были госпитализированы в лечебное учреждение, где пожилой мужчина впоследствии скончался от полученных травм и возникших на их фоне осложнений.



В ходе следствия установлено, что 91-летняя женщина являлась ветераном Великой Отечественной войны, а ее супруг – ветераном труда.



Несмотря на непризнание подсудимым вины в содеянном, суд счел собранные следственным органом доказательства достаточными для признания его виновным в инкриминируемых деяниях.



Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

