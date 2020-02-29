Мужчина выстрелил себе в ягодицу во время драки в ресторане в Омске

Во время драки в ресторане в Омске случайно выстрелил себе в левую ягодицу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт областного УМВД.

Инцидент произошел ночью 29 февраля. Сообщается, что нетрезвый 37-летний мужчина на крыльце ресторана поссорился с 31-летним гостем заведения. Конфликт перерос в драку. Инициатор потасовки достал травматический пистолет и три раза выстрелил в сторону оппонента.

Вскоре завязалась борьба, во время которой владелец пистолета случайно причинил огнестрельные ранения и себе. Второй мужчина получил ранение грудной клетки. Проводится проверка.