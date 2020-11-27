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Мужчина вышел из тюрьмы, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку

Никита Брыкин

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 13-летней девочки в поселке Бородинский Тульской области, пишет портал «MySlo».

На скамью подсудимых отправится 38-летний ранее судимый мужчина. Ему вменяют два изнасилования, похищение человека, убийство с особой жестокостью.

По данным следствия, в июне обвиняемый освободился из мест лишения свободы и спустя несколько дней похитил 13-летнюю девочку. Отведя потерпевшую в лес, он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый ударил потерпевшую ножом несколько десятков раз.

За плечами преступника восемь судимостей: грабежи, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений. Он провел за решеткой почти половину жизни.

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