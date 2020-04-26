Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете

В одном из супермаркетов Благовещенска местный житель выстрелил в охранника. Об этом пишет портал «Амур.инфо».
Как рассказали в региональном отделении МВД России, мужчина в темной одежде и темной маске зашел в магазин и выстрелил в охранника. По словам очевидцев, он произвел три выстрела. Известно, что злоумышленник ранил жертву в плечо.
Отметим, что на месте происшествия работают правоохранители. Детали уточняются.
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