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Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете

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В одном из супермаркетов Благовещенска местный житель выстрелил в охранника. Об этом пишет портал «Амур.инфо».


Как рассказали в региональном отделении МВД России, мужчина в темной одежде и темной маске зашел в магазин и выстрелил в охранника. По словам очевидцев, он произвел три выстрела. Известно, что злоумышленник ранил жертву в плечо.

Отметим, что на месте происшествия работают правоохранители. Детали уточняются.

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