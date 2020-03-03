Мужчина упал в мусоропровод в поисках наркотиков

В Кемеровской области мужчина, искавший наркотики, забрался в мусоропровод. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись, сделанная после инцидента.
На кадрах видно, что потерпевшего нашел сосед, который отправился выкидывать мусор. Мужчина уже почти пустил отходы в трубу, однако остановился, услышав оттуда голос человека, звавшего на помощь.
Пострадавший попросил вызвать ему скорую. По всей видимости, «путешествие» по мусоропроводу завершилось не очень радостно. Мужчину достали из трубы сотрудники МЧС. По неподтвержденным данным, потерпевший сознался, что лез в мусоропровод, чтобы найти закладку.