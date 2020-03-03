На главную Новости мира

Мужчина упал в мусоропровод в поисках наркотиков

В Кемеровской области мужчина, искавший наркотики, забрался в мусоропровод. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись, сделанная после инцидента.

На кадрах видно, что потерпевшего нашел сосед, который отправился выкидывать мусор. Мужчина уже почти пустил отходы в трубу, однако остановился, услышав оттуда голос человека, звавшего на помощь.

Пострадавший попросил вызвать ему скорую. По всей видимости, «путешествие» по мусоропроводу завершилось не очень радостно. Мужчину достали из трубы сотрудники МЧС. По неподтвержденным данным, потерпевший сознался, что лез в мусоропровод, чтобы найти закладку.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Жителей Рязани предупредили о сильном тумане

Новости Рязани
Вечером во вторник, 3 марта, на территории Рязанской области ожидается туман. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном пресс-службой регионального управления МЧС России.
Узнать больше

Константинове воссоздадут историческую постройку к юбилею Есенина

Культура
В музее-заповеднике имени С. А. Есенина в Константинове воссоздадут одну из исторических построек. Об этом сообщили на презентации «Есенинского календаря».
Узнать больше

Житель Рязанской области хотел убить отчима поленом

Новости Рязани
Сотрудники полиции совершили экстренный выезд в деревню Добрая Надежда Александро-Невского района, реагируя на сообщение о семейном конфликте, который грозил закончиться тяжелыми последствиями....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В компании «Ваши Окна» состоялось мероприятие для клиентов

Новости Рязани
В последний день зимы, 29 февраля, компания «Ваши Окна» организовала мероприятие для своих клиентов. Поводом стало подведение итогов акции «Ваши Окна в...
Узнать больше

В Рязани презентовали программу мероприятий в честь 125-летия со дня рождения Есенина

Культура
Во вторник, 3 марта, в рязанской «Точке кипения» состоялась презентация мероприятий, приуроченных к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. В «Есенинский календарь»...
Узнать больше

«Рельеф-Центр» отметил 20-летие грандиозным шоу Филиппа Киркорова

Новости Рязани
В понедельник, 2 марта, компания «Рельеф-Центр» отпраздновала свой 20-летний юбилей. Торжество в концертном зале Crocus City Hall в Москве посетили более 5000...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Красивая улыбка за 40 минут. В «Альфа-стоматологии» проводят имплантацию зубов по современным технологиям

Акценты
В последние годы имплантация завоевала популярность среди населения и стала одним из самых популярных методов восстановления потерянных зубов. По каким причинам люди...
Узнать больше

Оксана Исаева: Проект «Муниципальные стажировки» поможет в решении кадрового вопроса в регионе

Акценты
Тема профессионального развития традиционно считается актуальной для студентов вузов. Находясь на пороге важного выбора в жизни, молодые люди часто нуждаются в профессиональной...
Узнать больше

Кто имеет право на улучшение жилищных условий?

Акценты
На сайте Госдумы опубликована статья, в которой рассказывается, какие категории граждан могут претендовать на жильё. Также есть инструкция, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Поклонник Кадырова исполнил лезгинку у Нарвских ворот

Житель Орла поджёг свою квартиру с женой и детьми

Названы пять иномарок, ржавеющих быстрее конкурентов