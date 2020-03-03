Мужчина упал в мусоропровод в поисках наркотиков

В Кемеровской области мужчина, искавший наркотики, забрался в мусоропровод. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись, сделанная после инцидента.

На кадрах видно, что потерпевшего нашел сосед, который отправился выкидывать мусор. Мужчина уже почти пустил отходы в трубу, однако остановился, услышав оттуда голос человека, звавшего на помощь.

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Пострадавший попросил вызвать ему скорую. По всей видимости, «путешествие» по мусоропроводу завершилось не очень радостно. Мужчину достали из трубы сотрудники МЧС. По неподтвержденным данным, потерпевший сознался, что лез в мусоропровод, чтобы найти закладку.