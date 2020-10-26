Мужчина убил знакомого молотком за предложение заняться сексом

Правоохранители задержали жителя Москвы, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчина пришел в гости к приятелю. В какой-то момент тот предложил гостю заняться с ним сексом. Это разозлило мужчину. Злоумышленник схватил молоток и нанес им не менее пяти ударов по голове друга. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Его тело нашла спустя пять дней после убийства арендодатель квартиры. Мужчина был завернут в полиэтиленовую пленку и одеяло.

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Инцидент произошел еще в 2016 году, но поймать подозреваемого удалось только сейчас. Ранее судимый мужчина признал свою вину.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.