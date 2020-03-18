Мужчина убил супругу в суде Первоуральска

Мужчина убил собственную жену в Первоуральске (Свердловская область). Женщина обвинила убийцу в побоях. Трагедия произошла в суде.

Как сообщает РЕН ТВ, ЧП произошло на пропускном пункте в суд примерно в 10 часов утра 18 марта. Известно, что 20-летняя девушка и 36-летний мужчина прибыли на суд после заявления девушки о побоях. Но агрессивно настроенный гражданин ранил двух сотрудников УФССП и свою жену ножом. потом он скрылся. В итоге потерпевшая умерла, а мужчины получили различные ранения. Первый пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован. Второй получил ранения и доставлен в травмпункт.

Нападавший уже задержан. Ведется следствие.