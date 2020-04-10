Мужчина сжег дома соседей, пока жарил шашлык

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В селе Лебедянка Кемеровской области 29-летний мужчина случайно сжег дома соседей во время приготовления шашлыка на даче. Об этом пишет портал «Тайга.Инфо».

Инцидент произошел в 2017 году, однако известно о нем стало лишь сейчас. Сообщается, что житель города Анжеро-Судженск устроил пикник с алкогольными напитками. В результате неосторожного обращения с огнем пламя перекинулось на сухую траву, а затем на стоящие рядом дома.

В итоге было уничтожено имущество девяти человек. У виновника пожара нашли наркотики и украденный телефон. Он должен заплатить соседям более 7 миллионов рублей.