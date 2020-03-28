Мужчина сбежал из-под «коронавирусного» карантина в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге. Накануне в его отношении было возбуждено уголовное дело, пишет Интерфакс.

Известно, что 32-летний житель Георгий Образцов самовольно покинул пансионат «Заря», оборудованный для изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Его вернули в заведение.

Сообщается, что во время задержания полицейские были одеты в защитные костюмы. Будет решаться вопрос и о принудительной изоляции людей, с которым мужчина контактировал после побега.

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