Мужчина с балкона обстрелял прохожего в Петербурге

1 мая примерно в 23 часа житель Петербурга обстрелял из пистолета прохожего. Пальбу мужчина открыл с балкона.
Все случилось на Богатырском проспекте, когда 49-летний пьяный мужчина взялся за травматический пистолет и вышел на балкон квартиры на пятом этаже. Он стал обстреливать из оружия 24-летнего земляка, который проходил под окнами. К счастью, ни один снаряд в «жертву» не попал.
Однако стрелка уже задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают Вести.
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