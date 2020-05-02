Суббота, 2 мая, 2020
12.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Мужчина с балкона обстрелял прохожего в Петербурге

Алексей Агеев

В Москве спасена заблокированная в квартире женщина

Новости мира
Сотрудники Московского авиационного центра спасли гражданку со сломанной рукой, которая оказалась заблокированной в квартире. Спасатели вызволили женщину ночью с 27 на 28...
Узнать больше

Вахтовики устроили митинг в Якутии

Новости мира
Вахтовики, которые работают на Чаяндинском месторождении «Газпрома», устроили стихийный несогласованный митинг. Рабочие недовольны условиями проживания, а также требуют вывезти их с территории...
Узнать больше

В Москве похитили пасынка за долги отчима-бизнесмена

Новости мира
В столичную полицию обратилась женщина, которая сообщила, что сына ее бывшего сожителя похитили неизвестные. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Узнать больше
-

1 мая примерно в 23 часа житель Петербурга обстрелял из пистолета прохожего. Пальбу мужчина открыл с балкона.

Все случилось на Богатырском проспекте, когда 49-летний пьяный мужчина взялся за травматический пистолет и вышел на балкон квартиры на пятом этаже. Он стал обстреливать из оружия 24-летнего земляка, который проходил под окнами. К счастью, ни один снаряд в «жертву» не попал.

Однако стрелка уже задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают Вести.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области увеличилось число детей с COVID-19

Новости Рязани
Число детей с подтверждённым коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 94. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.  Возраст...
Узнать больше

Ещё 55 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

Новости Рязани
Положительные тесты 55 рязанцев на коронавирус находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора. Об этом сообщила оперативная группа ркгионального правительства.
Узнать больше

Ушёл из жизни человек, оставивший большой след в истории рязанского бокса

Новости Рязани
В пятницу, 1 мая, на 82-м году ушёл из жизни человек, с которым ассоциируется целая эпоха рязанского бокса. Скончался заслуженный тренер Таджикской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены новые случаи COVID-19

Коронавирус ТОП
В целом по России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса. С начала пандемии заболели уже 124 054 человека. Умерли 1222 пациента, вылечились 15 013 человек.
Узнать больше

Коронавирусом в одном из районов Рязани заболели 220 человек

Коронавирус ТОП
Администрация Рязани обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам города. По состоянию на 13 часов пятницы, 1 мая,...
Узнать больше

В Рязанской области больше 1000 человек с подтвержденным и условно подтвержденным коронавирусом

Коронавирус
В Рязанской области к 1 мая известно о 1021 человеке с подтвержденным и условно подтвержденным коронавирусом. Больше всего заболевших...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+