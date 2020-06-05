Мужчина привязал знакомого к батарее и избивал ради медицинских масок

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Задержан 49-летний мужчина, которого обвиняют в краже 120 тысяч медицинских масок у бизнесмена из Иркутска. Об этом пишет портал «ИрСити».

Партию масок украли в ночь на 20 марта. По версии следствия, злоумышленник знал, что его знакомый отправил большую партию медицинских масок в Ивановскую область. Он привязал бизнесмена к батарее в его квартире, избивал и угрожал ему ножом.

Преступник требовал, чтобы тот изменил адрес поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 миллиона рублей. Часть украденных масок была обнаружена на оптовой базе в Москве. Больше половины товара злоумышленники уже успели реализовать. Обвиняемый арестован. Возбуждено уголовное дело.