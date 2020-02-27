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Мужчина порезал жену и двух дочерей

В ночь на четверг, 27 февраля, в Липецке мужчина напал с ножом на жену и детей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

В полицию обратилась женщина 1983 года рождения. Она сообщила, что супруг нанёс ранения ножом ей и двум дочерям. В итоге, 4-летняя девочка погибла. Убийца, мужчина 1984 года рождения, покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли позднее рядом с домом.

Сообщается, что пострадавшая женщина – мировая судья. Ночью у неё случился конфликт с мужем. Мужчина порезал жену и девочек, попытался поджечь квартиру и свёл счёты с жизнью.

Женщину и её старшую 11-летнюю дочь госпитализировали. 

Уголовное дело возбудили по  п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Поручения по его расследованию дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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