На главную Новости мира

Мужчина получил почти 4 года колонии за убийство собаки

В Хабаровском крае местного жителя приговорили к реальному сроку за убийство собаки. Об этом сообщил сайт регионального УМВД. 

ЧП в селе Некрасовка случилось в ноябре 2019 года. В полицию обратился местный житель и попросил найти виновного в гибели его питомца. Пострадавший оставил породистого щенка у магазина, там его загрызли большие собаки. 

Выяснилось, что с собаками по селу гулял 48-летний местный житель. Животных крупных пород ему на время передали родственники. Мужчина отпустил их гулять по улице без присмотра и без намордников.

После этого, узнав о том, что из-за собак погиб породистый щенок, подсудимый избил одного из псов до смерти. 

– Со слов задержанного, выгуливая животных, он  не видел, как они загрызли чужую собаку. Кроме того, их он умышленно ни на кого не натравливал, – сообщается на сайте УМВД по Хабаровскому краю.

В итоге, из-за гибели породистого щенка на мужчину составили административный протокол. А вот за убийство собаки его наказали реальным сроком. Мировой суд приговорил мужчину к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. 

– Задержанный своей вины не отрицал, сообщил стражам правопорядка все подробности произошедшего, – говорится в пресс-релизе полиции.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Певица Элла Хрусталёва пообщалась с рязанскими студентами

Новости Рязани
В пятницу, 14 февраля, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялся первый в этом году «Диалог на равных». В рамках этого проекта...
Узнать больше

В РГУ займутся исследованием технологий информационных войн

Новости Рязани
В Рязанском госуниверситете имени С. А. Есенина начал работу Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды. Решение создать центр выдвинул...
Узнать больше

Что сделано в Рязанской области за три года губернаторства Николая Любимова

Власть
Напомним, Николай Любимов исполнял обязанности губернатора Рязанской области с 14 февраля 2017 года. На этом посту он сменил Олега Ковалёва. Официально возглавил регион губернатор после выборов с 18 сентября 2017 года.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что сделано в Рязанской области за три года губернаторства Николая Любимова

Власть
Напомним, Николай Любимов исполнял обязанности губернатора Рязанской области с 14 февраля 2017 года. На этом посту он сменил Олега Ковалёва. Официально возглавил регион губернатор после выборов с 18 сентября 2017 года.
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
15 февраля (суббота) 10.00 – Первыйй этап (лыжная гонка) социально-ориентированного проекта межрегионального уровня «Национальный триатлон 2020 Рязань». Биатлонный комплекс...
Узнать больше

Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы

Акценты
Вот и наступил этот самый спорный праздник – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но по статистике именно в этот...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Новая старая улица

Акценты
Некоторые рязанцы считают, что в Рязани нынешняя Новослободская улица – одна из самых древних в городе и существует уже более шести веков. Только фактических доказательств этого нет никаких. Но всё-таки эта небольшая городская магистраль, проходящая сейчас по территории бывшей Новой слободы, имеет для краеведов особую притягательность.
Узнать больше

Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы

Акценты
Вот и наступил этот самый спорный праздник – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но по статистике именно в этот...
Узнать больше

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Руферы залезли на крышу дома Зингера в Петербурге

Таксисты начали клеить на авто надписи #везименямразь после инцидента с фитнес-тренером

Певица Элла Хрусталёва пообщалась с рязанскими студентами