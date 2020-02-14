Мужчина получил почти 4 года колонии за убийство собаки

В Хабаровском крае местного жителя приговорили к реальному сроку за убийство собаки. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.



ЧП в селе Некрасовка случилось в ноябре 2019 года. В полицию обратился местный житель и попросил найти виновного в гибели его питомца. Пострадавший оставил породистого щенка у магазина, там его загрызли большие собаки.



Выяснилось, что с собаками по селу гулял 48-летний местный житель. Животных крупных пород ему на время передали родственники. Мужчина отпустил их гулять по улице без присмотра и без намордников.



После этого, узнав о том, что из-за собак погиб породистый щенок, подсудимый избил одного из псов до смерти.



– Со слов задержанного, выгуливая животных, он не видел, как они загрызли чужую собаку. Кроме того, их он умышленно ни на кого не натравливал, – сообщается на сайте УМВД по Хабаровскому краю.



В итоге, из-за гибели породистого щенка на мужчину составили административный протокол. А вот за убийство собаки его наказали реальным сроком. Мировой суд приговорил мужчину к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима.

