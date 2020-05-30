Мужчина полгода истязал сына сожительницы проводом от телефона

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Дудинка в Красноярском крае, который подозревается в истязании ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ.
Выяснилось, что с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года злоумышленник избивал 6-летнего сына сожительницы проводом от телефона. На теле мальчика обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки.
При этом мать ребенка знала об издевательствах. Однако она не обращалась в полицию. Потерпевшего поместили в специализированное учреждение.
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